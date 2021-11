Le budget 2022 de l’arrondissement du Sud-Ouest

L’Arrondissement du Sud-Ouest a adopté son budget 2022 et son Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2022-2031 en conseil extraordinaire ce mardi 23 novembre.

Lors d’une séance extraordinaire du conseil mardi 23 novembre, l’arrondissement du Sud-Ouest a adopté son budget 2022 et son Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2022-2031.

L’administration du Sud-Ouest a présenté un budget équilibré de 59,7 M$ en 2022, soit une hausse de 2,8 M$ par rapport à l’an passé.

Ce budget sera notamment consacré aux services de première ligne, avec la création de 11,2 postes pour l’ajout de ressources supplémentaires dédiées.

La priorité est donnée à la mobilité, à l’étude et au traitement des différents permis. Ainsi qu’aux inspections et à la propreté et l’entretien des parcs.

Programme décennal d’immobilisations 2022-2031

Le Sud-Ouest disposera d’un Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2022-2031 s’élevant à 58,4 M$ pour les dix prochaines années.

Ses différents investissements seront bonifiés grâce à des fonds dédiés, des sources de financement externes. Et des programmes de la Ville centre, pour un total de 92,3 M$.

Le PDI 2021-2032 prévoit un nombre d’investissements en matière de réfection d’infrastructures routières (37,3 M$), travaux dans les immeubles municipaux (20,8 M$), modernisation ou création de parcs (31,1 M$), et autres travaux ou achats capitalisables (3,1 M$).

L’entretien et la pérennité des immeubles ont été priorisés. Ainsi que la poursuite de la transition écologique et les investissements importants dans les parcs .

L’arrondissement du Sud-Ouest précise par ailleurs que l’Administration locale continuera d’implanter des mesures d’apaisement de la circulation.

L’objectif est de transformer des ruelles pour les sécuriser et les verdir.

Concernant la culture, l’acquisition de l’ensemble des nouveaux livres pour la future bibliothèque Éva-Circé est programmée sur quatre ans. Ainsi que l’aménagement de la fabricathèque à la bibliothèque Saint-Henri.

La piscine du parc Ignace-Bourget sera modernisée avec l’aide de la Ville centre.