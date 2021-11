Résumé du conseil d’arrondissement extraordinaire du Sud-Ouest le 23 novembre

L’Arrondissement du Sud-Ouest a tenu mardi 23 novembre 2021 une séance extraordinaire de son conseil.

Lors de cette séance, le budget 2022 et le Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2022-2031 ont notamment été adoptés.

D’autres sujets et demandes ont également été abordés par les membres du conseil.



Le 13 décembre prochain se tiendra la première séance de conseil d’arrondissement régulière du mandat 2021-2025.

Solidarité le 6 décembre

À l’occasion de la Journée montréalaise de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes et aux filles, le 6 décembre prochain, le conseil invite le personnel de l’arrondissement et la population à arborer le ruban blanc, symbole de la non-violence sous toutes ses formes.

Québec inc.

La société Québec inc. se voit accorder un contrat de services professionnels d’une somme de 94 095,54 $, incluant les taxes, pour la conception et la fabrication de 3 bornes interactives et la coordination de la mise en œuvre du Plan de mise en valeur du patrimoine industriel de Griffintown.

Dans ce contexte, le projet de convention, ainsi qu’un contrat au montant de 9 657,90 $, incluant les taxes, pour l’entretien et les opérations régulières jusqu’au 31 décembre 2025 a aussi été accordé, pour une dépense totale de 103 753,44 $.

Organismes solidaires

Divers organismes œuvrant au sein de l’arrondissement, notamment pour l’organisation des activités de Noël et la confection de paniers pour les familles, se sont vu octroyer des contributions financières non récurrentes totalisant 17 443 $.

SDC Monk et Les Quartiers du canal

La Société de développement commercial Monk et la Société de développement commercial Les Quartiers du canal ont reçu l’approbation de leur budget de fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, imposant une cotisation.

Direction des services administratifs

Anne Marie-Sigouin a été nommée présidente du comité consultatif en urbanisme, pour un mandat de 2 ans, à compter du 23 novembre 2021.

Le conseiller Craig Sauvé a été désigné maire suppléant de l’arrondissement du Sud-Ouest pour une période de 12 mois, débutant le 23 novembre 2021 et se terminant le 22 novembre 2022.