Explosion de la demande pour des paniers de Noël à Montréal-Nord

La demande pour des paniers alimentaires a explosé à Montréal-Nord. Les familles et les personnes seules ont été encore plus nombreuses que l’an dernier à demander de l’aide au Carrefour Jeunesse-Emploi Bourassa-Sauvé et à l’organisme Un itinéraire pour tous.

«La demande est très élevée. Il a fallu refuser des gens», résume le directeur général du Carrefour jeunesse emploi Bourassa-Sauvé, Richard Biroko.

De nombreuses personnes faisaient la file lundi après-midi, alors que l’organisme de réinsertion sociale professionnelle était un point de distribution de paniers de Jeunesse au Soleil. Des bénéficiaires du CJE se sont inscrits, mais aussi des familles référées par le CLSC.

Une cinquantaine de paniers devait aussi être distribués à des familles dans le besoin de l’école Amos, à la porte de leur domicile.

La demande est très élevée. Il y a des gens qui se sont présentés qui n’étaient pas inscrits. S’il y a quelque chose qui reste, on va leur donner. Richard Biroko, directeur général du Carrefour Jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé

Des besoins énormes

Pour sa part, le directeur d’Un itinéraire pour tous, Ousseynou Ndiaye, a été enseveli de demandes avant même la distribution de 200 paniers, qui a eu lieu samedi.

«Plus on donnait des boîtes, plus il y avait de demande. Il y a des personnes seules, des personnes âgées qui n’ont rien à manger la maison», souligne-t-il.

Il indique que les appels ont continué pendant la distribution et même les jours suivants, alors que ce n’était pas le cas l’an dernier.

Il s’attend au pire pendant le temps des Fêtes, avec le resserrement des règles sanitaires et un confinement éventuel.

M. Biroko abonde dans le même sens. «Les gens vont perdre leur emploi, la demande va être encore plus élevée», croit-il.

Service d’urgence

Pour répondre à la demande qui risque de croître dans les prochaines semaines, Un itinéraire pour tous mettra en place un service d’urgence pendant le temps des Fêtes.

Pour la première fois cette année, des employés seront présents en tout temps aux locaux de l’organisme pour répondre aux demandes d’urgence.

Des denrées non périssables et des bons de 50 ou 100 $ en épicerie seront distribués grâce à une somme de 3000$ reçue de la Table de quartier de Montréal-Nord.