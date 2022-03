Un premier bilan positif pour le Conseil jeunesse de Montréal-Nord

Le Conseil jeunesse de Montréal-Nord (CjMN) a accumulé les accomplissements au cours de ses trois premières années d’existence. Dans un tout premier rapport d’activités, la nouvelle entité trace un bilan positif de ses débuts.

L’arrondissement de Montréal-Nord a formé le Conseil jeunesse en décembre 2018 pour favoriser la participation citoyenne et faire en sorte que les jeunes puissent conseiller les élus sur les sujets qui les touchent.

Depuis, le comité non partisan a créé des comités de travail et a participé à divers événements, en plus de réaliser son premier avis sur la programmation de la Maison culturelle et communautaire (MCC) et du pavillon Henri-Bourassa.

Pour Amany Lachheb, l’un des moments forts a été l’événement Engagement-Jeunesse, tenu au parc Henri-Bourassa en septembre 2021.

«On a tenu des consultations publiques pour voir qu’est-ce qui pourrait amener les jeunes à s’impliquer et ça s’est terminé par un événement festif», explique la jeune femme de 17 ans, membre du CjMN depuis un an.

Participation citoyenne

Étudiante en sciences de la nature au cégep Vanier, Amany Lachheb habite à Montréal-Nord depuis plusieurs années et souhaitait s’impliquer dans sa communauté.

La vice-présidente du CjMN, Sara Cham, a pour sa part décidé de s’impliquer pour changer l’image du quartier, de façon à retenir les jeunes de son âge dans l’arrondissement.

«J’ai réalisé que beaucoup de jeunes de mon entourage quittaient le quartier et cherchaient un logement et un emploi ailleurs qu’à Montréal-Nord», explique la pharmacienne de 28 ans.

Les deux jeunes femmes entament la deuxième et dernière année de leur mandat de deux ans, durant laquelle un deuxième avis sera déposé, cette fois sur l’engagement citoyen, à la suite de l’événement Engagement-jeunesse.

Recrutement

Le CjMN est aussi en pleine période de recrutement. Les jeunes de moins de 30 ans ont jusqu’au 17 mars pour soumettre leur candidature et seront choisis par un jury composé de trois membres et de deux élus de l’arrondissement.

L’objectif est de faire en sorte de refléter la diversité du quartier, autant en ce qui concerne le genre, l’âge, la classe sociale que les origines.

La mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, s’est dite impressionnée par le travail effectué par les jeunes en trois ans.

«Les jeunes ont construit le Conseil jeunesse à leur image. Au fil des ans, ils ont pris beaucoup d’engagements et ils se sont beaucoup investis. C’est ce qu’on voit dans le bilan», a-t-elle souligné.