Le parc Beaudet accueillera un jardin pour les papillons

Les membres du conseil de Saint-Laurent et des représentants de VertCité ont inauguré le 18 août dernier un nouveau jardin public dédié aux papillons au parc Beaudet. Le projet est né à la suite d’un partenariat entre l’arrondissement et l’organisme visant à créer un espace propice au soutien et à la protection de la biodiversité.

Ce jardin s’inscrit sous l’objectif 3- Protéger la biodiversité et assurer une adaptation aux changements climatiques dans les actions prévues au Plan d’urgence climatique 2021-2030 de Saint-Laurent.

L’Arrondissement de Saint-Laurent met en œuvre des initiatives pour la protection et la préservation des pollinisateurs depuis plusieurs années maintenant. En 2016, Saint-Laurent devenait le premier arrondissement montréalais « ami des monarques », et l’année suivante faisait du papillon monarque son emblème entomologique officiel.

« Plus que jamais, nous devons poser des gestes concrets pour la biodiversité afin de contribuer au rétablissement de l’équilibre de notre planète. Chaque petit geste compte et toute la communauté peut contribuer, comme le démontrent les actions inscrites dans notre Plan d’urgence climatique », a déclaré Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, par voie de communiqué.