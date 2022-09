Catherine Boundjia veut soutenir la création d’une maison de l’agriculture urbaine

La candidate libérale dans Mercier, Catherine Boundjia, a annoncé son soutien à la création d’une maison de l’agriculture urbaine dans sa circonscription.

La candidate du Parti libéral du Québec considère que la hausse du coût de la vie a accentué une prise de conscience de l’importance de l’agriculture urbaine dans l’autonomie alimentaire, ce qui rend logique de créer une maison en ce sens.

«L’agriculture urbaine n’est pas une mode, c’est une solution viable qui répond à de vrais enjeux que sont la crise climatique, l’insécurité alimentaire et l’isolement social, déclare Mme Boundjia par voie de communiqué. En soutenant la création d’une maison de l’agriculture urbaine dans Mercier, les citoyennes et les citoyens, les écoles, les organismes et les commerces auront accès à un centre de services de proximité à vocation pédagogique et sociale exclusivement dédié à l’agriculture urbaine.»

La création de cette maison serait en collaboration avec l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal et des acteurs du milieu.