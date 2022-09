Deux projets pour valoriser le français dans les commerces

Billy Walsh, directeur général de l'ASDCM, et Éric April, directeur de la Direction de la formation continue et aux entreprises du cégep du Vieux Montréal.

Les travailleurs de la restauration pourront recevoir de l’accompagnement linguistique personnalisé et gratuit, afin de promouvoir et valoriser le français dans les commerces montréalais, a annoncé l’Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM).

«On croit qu’une métropole qui est capable de servir sa clientèle en français, c’est un atout. C’est un avantage concurrentiel sur les autres villes du territoire nord-américain», a indiqué le directeur général de l’ASDCM, Billy Walsh, lors d’une conférence de presse tenue jeudi sur la rue Wellington, à Verdun.

«Le service d’accompagnement en commerce est facile, adaptable et flexible pour répondre aux besoins et aux horaires des commerçants et des employés», a-t-il poursuivi. «On veut que les SDC soient des outils de développement le plus inclusif possible, donc à la volonté du commerçant, on est capable de leur donner les outils nécessaires», a mentionné M. Walsh.

On voit l’apprentissage du français comme un outil de développement économique, au même titre que le commerce en ligne. Billy Walsh, directeur général de l’ASDCM

Ce service d’accompagnement a été conçu par le Cégep du Vieux Montréal.

«Nous avons développé des thèmes adaptés aux réalités des restaurateurs et à leurs enjeux quotidiens. Nous considérons les restaurateurs d’origine immigrante et anglophone comme une richesse pour le milieu économique et la vitalité des artères commerciales à Montréal», a ajouté le directeur de la Direction de la formation continue et aux entreprises du Cégep du Vieux Montréal, Éric April.

Photo: Clément Gaboury

L’apprentissage du français en cinq thèmes

– Français commercial de base

– Service à la clientèle

– Communication entre employés

– Communication promotionnelle

– Vivre son métier en français

L’ASDCM a également rendu accessible l’application mobile DIALOGUE FR qui offre du contenu d’apprentissage en ligne disponible en tout temps, ainsi que le projet IMAGE FR qui vise à soutenir les commerces dans l’adaptation de leur affichage, notamment. IMAGE FR proposera aux commerçants des tarifs privilégiés et incitatifs afin de valoriser le caractère résolument francophone de leur image de marque.

Le service d’accompagnement linguistique personnalisé est offert exclusivement aux travailleurs de la restauration, tandis que l’application mobile et le projet IMAGE FR sont accessibles à tous les commerces de proximité des secteurs visés.

Ces projets pilotes toucheront les SDC du boulevard Saint-Laurent, la SDC Le Quartier Latin, la SDC rue Saint-Denis, la SDC Les Quartiers du Canal, la SDC Promenade Wellington, la SDC Côte-des-Neiges et la SDC Plaza Saint-Hubert. Ils seront déployées dès cet automne, jusqu’au mois de mars 2023.

En mars 2021, le gouvernement du Québec a soutenu financièrement l’ASDCM dans le but de promouvoir et de valoriser la langue française auprès des commerces de proximité de la métropole.