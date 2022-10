Montréal récompensée pour ses efforts en matière d’écologie

La Ville de Montréal a été récompensée non pas une mais bien trois fois pour son leadership environnemental et ses projets d’initiatives en matière de verdissement, dans le cadre des World Green City Award 2022, le 14 octobre.

Parmi les projets lauréats, celui de «stations des phytotechnologies» mis en place par le Jardin botanique l’a emporté dans la catégorie Living Green for Water (Vivre vert pour l’eau). Ce projet a pour objectif d’expliquer de manière éducative comment les plantes représentent des solutions alternatives aux approches d’ingénierie conventionnelle.

Dans la catégorie Living Green for Economic Recovery and Inclusive Growth (Vivre en vert pour la relance économique et la croissance inclusive), le parc Jean-Drapeau est arrivé finaliste avec son Plan directeur de conservation, d’amélioration et de développement 2020-2030.

La Ville de Montréal a également reçu un certificat de mérite hors catégorie pour sa Stratégie d’agriculture urbaine.

«Montréal est un chef de file mondial en agriculture urbaine grâce à ses nombreuses initiatives citoyennes, communautaires ou à caractère commercial», indique la Ville par voie de communiqué.

La mairesse Valérie Plante définit la transition écologique comme une priorité pour la Ville. «Elle est au cœur de chaque décision prise par notre administration», ajoute-t-elle.