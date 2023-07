Une première piste cyclable protégée entre Rosemont et Hochelaga

Les cyclistes pourront rouler dès septembre prochain sur la nouvelle piste cyclable de l’avenue Bourbonnière, reliant la rue Notre-Dame au REV Bellechasse.

La piste bidirectionnelle nord-sud de 3,75 km sera située du côté ouest de la rue, entre le trottoir et le stationnement automobile. Une voie de circulation pour les automobiles vers le nord sera conservée.

La piste, déneigée en hiver, permettra d’améliorer le réseau cyclable «dans un secteur historiquement mal desservi», a reconnu la conseillère de Ville du district du Vieux-Rosemont, Dominique Ollivier, dans une séance d’information lundi. La piste connectera également les pistes cyclables sur De Rouen, Rachel, et Laurier et passera devant le Collège Maisonneuve.

Carte de la future piste cyclable sur l’avenue Bourbonnière. Gracieuseté de Rosemont-La-Petite-Patrie.

«Dans la phase initiale, la piste cyclable sera séparée par du marquage au sol et des bollards. Dans la phase permanente, un mail [trottoir] de béton sera construit. Il y aura donc, en tout temps, une séparation physique entre la voie cyclable et la voie véhiculaire», explique-t-on dans un document de présentation préparé par l’Arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve (MHM). Aucun échéancier n’est prévu pour la phase permanente.

Par ailleurs, des feux de circulation pour vélo seront installés à certaines intersections et les feux de circulation déjà présents seront reprogrammés pour mieux coordonner la circulation des cyclistes et automobilistes.

Perte de stationnement et circulation plus tranquille

Plusieurs citoyens se sont inquiétés de la perte d’espace de stationnements, lors de séances d’information tenues dans MHM et dans Rosemont—La-Petite-Patrie (RPP).

Dans MHM, le tronçon de l’avenue Bourbonnière entre l’avenue Pierre-De Coubertin et la rue Sherbrooke (47% du stationnement conservé du côté ouest et 54% conservé du côté est) et celui entre les rues La Fontaine et Ontario (65% du stationnement conservé du côté est) sont particulièrement affectés.

Dans Rosemont, 75 cases de stationnement seront retirées, soit 16% du stationnement sur le segment de Bourbonnière dans l’Arrondissement. Les tronçons entre la rue Rachel et l’avenue Mont-Royal (63% du stationnement conservé), ainsi qu’entre Laurier et Masson (46% du stationnement conservé) sont plus durement touchés.

Le retrait de cases de stationnement est nécessaire pour maximiser la visibilité aux intersections, et dégager cinq mètres de part et d’autre des accès mineurs pour véhicules (entrée privée et ruelle), plaident les arrondissements. «Ça se fait avec un travail sérieux d’études coin de rue par coin de rue, comme nos experts l’ont fait», a souligné le conseiller de Ville du district d’Hochelaga, Éric Alan Caldwell, lors d’une séance d’information le 28 juin dernier.

D’autre part, des résidents se sont réjouis des conséquences du projet de piste cyclable pour l’apaisement de la circulation. «Bourbonnière, c’est presque une autoroute des fois», a lancé un riverain lors de la séance d’information de MHM du 28 juin.

«[Bourbonnière] a longtemps été une voie de transit, au grand bonheur des navetteurs, mais moins pour ceux des gens qui vivent là», a rappelé Dominique Ollivier lundi. «On va en faire une vraie rue locale, qui est apaisée, sécuritaire et humanitaire.»