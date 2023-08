Entente de principe entre le syndicat des cols bleus et la Ville de Westmount

En grève générale illimitée depuis le 22 juin, le Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal (SCFP 301) est parvenu à une entente de principe avec la Ville de Westmount pour leur convention collective, qui est échue depuis presque 4 ans. D’ici l’assemblée générale prévue mercredi soir, les cols bleus de Westmount demeurent en grève.

Le syndicat ne veut pas émettre de commentaire jusqu’à ce que les cols bleus prennent acte du contenu de l’entente et votent. La question des salaires et des horaires de travail est au cœur du conflit entre le syndicat et la Ville.

Les travailleurs avaient arrêté de travailler pour faire pression sur leur employeur trois autres fois avant le déclenchement de la grève générale illimitée: en février, en mars et au début du mois de juin. La grève générale illimitée force l’arrêt de certains services non essentiels à Wesmount.

Le syndicat avait voté pour un mandat pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée le 22 novembre dernier. La dernière convention collective des travailleurs étant échue depuis le 31 décembre 2019, le syndicat déplorait la lenteur des discussions.

Les cols blancs de la Ville de Westmount pourraient eux aussi déclencher une grève. Ils ont voté à 88% pour accorder à leur syndicat un mandat pour déclencher des moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée.