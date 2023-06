Les cols bleus de Westmount déclenchent une grève générale illimitée

Après une grève de sept jours au début du mois, les cols bleus de Westmount déclencheront une grève à durée indéterminée à partir de minuit ce soir. À partir du 22 juin, seuls les services essentiels seront offerts.

Les services prévus à l’entente intervenue entre les parties sont suffisants pour que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger, a statué le Tribunal administratif du travail, qui a reçu un avis du syndicat des employés municipaux.

«L’entente prévoit également que le syndicat s’engage à fournir le personnel nécessaire pour faire face à une situation exceptionnelle et urgente non prévue à l’entente et mettant en cause la santé ou la sécurité du public», indique le Tribunal.

En effet, des garanties de mise en disponibilité de main-d’œuvre sont prévues pour l’entretien de la chaussée et des bornes d’incendie, y compris durant la période hivernale compte tenu de la durée indéterminée de la grève annoncée. Cela comprend les appels d’urgence et la surveillance ainsi que les bris ou problèmes majeurs au réseau d’aqueduc et d’égout ou à la machinerie requise pour la prestation des services essentiels.

La dernière convention collective des cols bleus de Westmount est échue depuis le 31 décembre 2019. Ce sont les questions salariales qui motivent les employés à se mobiliser contre l’employeur.

«On parle ici d’appauvrir les employé(e)s. La Ville nous dit qu’elle est en bonne santé financière, alors pourquoi ne pas partager un peu avec les hommes et les femmes qui servent fièrement la Ville de Westmount?», avait expliqué à Métro le président du SCFP 301, Jean-Pierre Lauzon.