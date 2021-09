Les nouveaux aménagements du parc des Hirondelles

Le 21 septembre dernier, l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville a effectué une séance de rétroaction en ligne au sujet du réaménagement du parc des Hirondelles.

Cet événement fait suite aux deux séances de consultation des citoyens qui ont eu lieu en 2018 et 2019.

«Ce que l’on a présenté correspondait majoritairement à ce qui avait été exprimé dans les consultations», explique le chef de division des études techniques de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Michel Bordeleau.

Cinq nouvelles zones dans le parc des Hirondelles

Les travaux permettront le développement de cinq zones situées dans le secteur nord du parc des Hirondelles. Celles-ci comporteront des installations sportives ainsi que du mobilier facilitant la socialisation.

Les plans de réaménagement prévoient une zone consacrée aux sports émergents avec des installations d’équilibre sur bande et d’escalade de blocs. Ils prévoient aussi une seconde zone sportive composée d’une patinoire à bande et d’un jeu de tennis léger. Une dernière zone sportive permettra aux citoyens de profiter d’un terrain de volleyball et d’un terrain de basketball.

Une zone située près du bâtiment du Cercle des fermières d’Ahuntsic accueillera des bancs et des balancelles. Elle permettra ainsi de favoriser la socialisation dans le parc. Une seconde zone sociale propice aux pique-niques comprendra des bancs et du mobilier. Celle-ci fera une transition entre les commerces de la rue Fleury et l’entrée du parc.

De plus, l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville prévoit l’installation de mobilier et de supports à vélo aux entrées du parc.

«Les citoyens ont très majoritairement exprimé leur satisfaction par rapport à la réponse que l’arrondissement proposait pour ce projet-là», ajoute Michel Bordeleau.

Cependant, l’arrondissement ne réinstallera pas de remontée mécanique pour la saison hivernale.

Le processus de réaménagement veillera aussi une bonification significative de la canopée. La plantation d’une plus grande variété d’arbres sera donc effectuée. Cela vise à contrer l’abatage massif d’arbres lors d’une infection parasitaire.

L’arrondissement Ahuntsic-Cartierville lancera l’appel d’offres pour les travaux de réaménagement du parc cet hiver. Les travaux auront lieu de l’été et à l’automne 2022.