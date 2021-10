Le Collège de Bois-de-Boulogne lance des travaux pour l’Agora numérique

Le Collège de Bois-de-Boulogne a officiellement lancé les travaux d’aménagement de sa nouvelle Agora numérique, qui lui permettra de bonifier son offre de formation en matière de technologies de l’information, d’intelligence artificielle et de créativité numérique.

Le nouveau pavillon, situé dans le Mile-Ex, devrait accueillir des étudiants dès le printemps 2022. Les ministères de l’Enseignement supérieur et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale financeront le projet à la hauteur de 20,8 M$. 920 nouveaux étudiants devraient fréquenter l’établissement chaque année, tandis que 1300 travailleurs devraient venir y «actualiser» leurs compétences annuellement. Il sera possible de suivre 12 programmes en formation continue. Les étudiants qui le souhaitent pourront aussi s’inscrire à des programmes de perfectionnement. Les formations offertes concerneront des domaines comme la programmation informatique ou la cybersécurité, réseautique.

«Nous sommes fiers de mettre sur pied ce pavillon moderne qui favorisera la synergie et l’arrimage entre les étudiants, les enseignants, les travailleurs, les employeurs et les chercheurs, a déclaré la directrice générale du Collège de Bois-de-Boulogne, Pascale Sirard. L’Agora numérique sera non seulement un incubateur de talents, il propulsera l’innovation en étroite collaboration avec JACOBB, le centre de recherche appliquée en IA à Montréal, dans le but d’assurer une formation optimale.»

Avec sa nouvelle Agora numérique, le Collège de Bois-de-Boulogne souhaite répondre à la demande pour la formation en technologies numériques et au besoin de main-d’œuvre dans ce secteur. Il sera également possible pour les travailleurs des milieux concernés de se requalifier et de se perfectionner.