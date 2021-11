Nouveau budget pour Ahuntsic-Cartierville

Le budget d’Ahuntsic-Cartierville pour 2022, adopté lors du conseil d’arrondissement du 25 novembre dernier, sera de 60,331 M$. Il connaît donc une augmentation de l’ordre de 1,7 M$ comparativement à l’année dernière. La hausse se justifie par une bonification des transferts de la ville centre, une hausse de la taxe relative aux services générant des revenus additionnels, qui passera de 0,0436 $ du 100 $ d’évaluation en 2021 à 0,0438 $ du 100 $ d’évaluation, et par l’affectation d’un surplus de 613 100 $.

En 2022, l’administration souhaite également améliorer l’offre de services dans l’arrondissement. Pour ce faire, elle misera notamment sur l’application du Plan d’action intégré en diversité et en inclusion sociale 2021-2026, sur un suivi des impacts de la pandémie avec les organismes communautaires, les acteurs économiques et les partenaires publics et sur l’ouverture en 2022 du centre culturel et communautaire de Cartierville.

Le Programme décennal d’immobilisations

Le Programme décennal d’immobilisations (PDI) s’élèvera quant à lui à 71,130 M$ pour les années 2021 à 2031, ce qui équivaut à une somme de 7,113 M$ par année. Celle-ci sera répartie entre cinq catégories : l’aménagement de parcs (29%), la protection de bâtiments (27%), la réfection routière (41%), l’achat de mobilier urbain (2%) et l’acquisition d’équipements informatiques (1%).

Pour ses différents projets, Ahuntsic-Cartierville pourra notamment compter sur le financement du Programme de rénovation et de verdissement des parcs locaux et du Programme d’installations sportives extérieures.

L’arrondissement prévoit d’ailleurs le réaménagement des parcs Ahuntsic, des Hirondelles, Avila-Vidal, Zotique-Racicot, d’Auteuil et Saint-Simon.

L’administration de la mairesse Émilie Thuillier, élue pour un deuxième mandat lors du dernier scrutin municipal, misera sur un budget équilibré pour Ahuntsic-Cartierville en 2022. L’arrondissement précise d’ailleurs pouvoir compter sur des réserves financières de l’ordre de 10 738 805 $. Des surplus de gestion des années antérieures sont à la base de ce montant.