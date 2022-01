La fraude alimentaire, c’est quoi au juste?

Le 25 janvier prochain, une conférence gratuite aura lieu pour mettre à jour vos connaissances sur la fraude alimentaire. L’étudiante en science des allergènes et réglementation des aliments à l’Université Laval, Gabrielle Vatin, animera en collaboration avec le centre Déclic cette conférence en ligne d’une heure. Il s’agit d’une occasion en or pour en apprendre davantage sur le miel coupé de sucre, l’huile d’olive frelatée ou encore les faux produits locaux.

Pour s’inscrire, il suffit de remplir et transmettre avant le 24 janvier un formulaire. Un lien Zoom vous sera ensuite envoyé. Le centre Déclic est un organisme sans but lucratif qui crée des rencontres entre les scientifiques et la population, sous forme de conférences participatives.