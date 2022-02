75 000 $ pour le redéveloppement du site Louvain Est

Les membres du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville ont convenu d’accorder un montant de 75 000 $ à la table de concertation Solidarité Ahuntsic pour le projet de redéveloppement du site Louvain Est.

La contribution, qui provient de la réserve de développement de l’arrondissement, devrait permettre à Solidarité Ahuntsic d’assurer sa participation aux travaux de planification du redéveloppement du site Louvain Est.

Le projet, qui a vu le jour en 2010, vise le développement d’un nouveau secteur résidentiel qui pourrait accueillir de 800 à 1000 logements, des espaces verts et des équipements institutionnels.

«L’intention de la communauté et de la Ville est d’y aménager un quartier exemplaire et solidaire qui s’inscrira dans la transition écologique et qui contribuera à la résilience de la communauté de l’ensemble du secteur», écrivait au sujet du projet l’Office de consultation publique de Montréal, dans un document présenté dans une séance de consultation en mars 2021. Le site est situé le long de la rue de Louvain Est, entre l’avenue Christophe-Colomb et la rue Saint-Hubert.

La Ville de Montréal et l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville ont indiqué souhaiter impliquer différents partenaires dans la planification du site Louvain Est. Ce faisant, la Ville a instauré une structure de gouvernance pour «susciter l’adhésion et le consensus entre la Ville et les partenaires du milieu» et répondre adéquatement aux questions des citoyens.

Depuis le 11 février 2019, il s’agit de la quatrième contribution financière de 75 000 $ accordée à Solidarité Ahuntsic. L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville justifie l’investissement en soulignant que la participation de la table de concertation au système de gouvernance «nécessite un effort particulier des bénévoles du comité de pilotage, de la permanence de l’organisme et de l’accompagnement professionnel requis dans ce genre de projet».

L’organisme ajoute qu’à moyen et long terme, ses ressources financières seront insuffisantes pour participer de façon efficace au projet et qu’il nécessite donc cette contribution.