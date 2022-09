Les Festivités Culturelles d’Ahuntsic-Cartierville de retour le 2 mai

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a dévoilé la programmation des Festivités Culturelles, qui font leur retour après deux ans de pandémie.

«Chaque printemps, des organismes partenaires de l’arrondissement offrent une vitrine à leurs élèves, futurs artistes de chez nous, et mettent en valeur leurs talents et leurs œuvres», explique l’arrondissement sur son site Internet.

Les festivités se dérouleront du 2 au 14 mai et sont présentées par différents organismes. Elles mêlent expositions d’arts visuels – photographie, peinture, aquarelle – et arts de la scène – danse, chant choral, concert de piano, musique et théâtre.

Spectacles et expositions sont gratuits.

Le programme

Du 2 au 6 mai, l’organisme Christ-Roi organise une exposition d’œuvres artistiques, de 16h à 18h30, au sous-sol de l’église Christ-Roi.

Le 6 mai, l’Union des familles d’Ahuntsic propose un récital de musique à 18h30, à la Maison de la culture d’Ahuntsic-Cartierville.

Le 7 mai, le gymnase du Centre de loisirs Saints-Martyrs-Canadiens accueille une exposition d’arts visuels de 10h à 16h.

Cette même journée, à la Maison de la culture, le Service des loisirs Ste-Odile (SLSO) sera en spectacle à 15h30. Ensuite, à 19h15, le spectacle Les sons charmants, signé l’Union des familles d’Ahuntsic, sera présenté.

Le 13 mai, les Loisirs de l’Acadie proposent de découvrir Les virtuoses de l’Acadie, à 19h30, à la Maison de la culture.

Le 14 mai, le public pourra assister au Spectacle des arts de la scène de Loisirs Christ-Roi. Rendez-vous à 10h30 à la Maison de la culture.

Ce sont les Loisirs de l’Acadie qui fermeront les Festivités Culturelles d’Ahuntsic-Cartierville. L’organisme présentera le spectacle Les artistes de l’Acadie, à découvrir à la Maison de la culture, le 14 mai, à 18h45.

Toute la programmation est à retrouver sur le site de l’arrondissement. Tous les spectacles sont gratuits, et il suffit de réserver ses places auprès des différents organismes.

