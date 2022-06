La murale de Maurice Richard fait peau neuve

Après avoir été vandalisée en 2020, la murale rendant hommage à Maurice Richard sera restaurée grâce à un financement de plus de 10 000 $ de la Ville de Montréal.

Le conseil d’arrondissement du quartier Ahuntsic a accordé le 7 juin dernier un soutien financier de 12 000 $ pour restaurer la murale à l’effigie de Maurice Richard, capitaine légendaire des Canadiens de Montréal, qui aurait fêté ses 100 ans le 4 août dernier.

L’effacement et la production de la nouvelle murale devraient se dérouler vers la fin du mois de juillet ou au début du mois d’août, selon Marlene Ouellet, chargée de communication de l’arrondissement. La maquette n’a pas encore été produite, mais ce sont les mêmes artistes que l’originelle qui auront la charge du projet.

La murale, dont la signature de Maurice Richard lui-même, a été vandalisée en décembre 2020.

Situé au 1014 rue Fleury Est, la murale de 86 m² intitulée «Le Rocket» a été réalisée en 2015 par les artistes Dodo Ose et Zek One du collectif d’artistes spécialisés en art urbain, création de murales et projets artistiques de grande envergure : Ashop.

Selon Art Public Montréal, la ruelle où la murale est située est un lieu populaire pour le hockey de rue des jeunes d’Ahuntsic.

Le club les Braves d’Ahuntsic, la plus ancienne association de hockey mineur à Montréal, a par ailleurs été fondé par Maurice Richard en 1955. Le Rocket a aussi laissé son nom à la circonscription de l’est de l’arrondissement qui s’appelait Crémazie avant 2017 ainsi qu’à un parc aux abords de la rivière des Prairies.