Des parcours d’immigration sous forme de conte

Partager son histoire et s'enrichir de celle des autres, c'est la mission dont s'est saisie le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants à travers le programme de médiation culturelle RaContez-vous.

Les personnes qui viennent d’immigrer peuvent profiter de RaContez-vous, un nouveau programme pour raconter leur parcours en usant de leur créativité et en se prêtant à l’art du conte.

«Le but, c’est d’inviter des participants à raconter leur parcours de vie et d’immigration, depuis leur arrivée au Québec, grâce à l’art de s’exprimer en conte», explique Audrey Chambrier, coordonnatrice des communications du Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CAVA). Cet OBNL, bien implanté dans le quartier d’Ahuntsic se décrit comme un organisme communautaire de référence pour les nouveaux arrivants à Montréal.

Le programme se compose de neuf ateliers animés par les deux artistes conteurs, Myriame El Yamani et Saulo Giri, d’une exposition photo qui mettra en lumière le labeur accompli durant les ateliers et d’une représentation publique en novembre.

Jusqu’à la fin de la semaine, les inscriptions sont ouvertes sur le site internet de l’organisme pour prendre part au projet. Les ateliers débutent le 5 juillet et se poursuivent durant les mois de juillet et d’août. Aucune contribution financière n’est requise.

Créer une expérience de vie et artistique

Les personnes intéressées, qui viennent d’arriver ou qui sont là depuis plusieurs années, pourront se prêter à l’exercice inhabituel de «s’exprimer en conte, en légende et en histoire».

«C’est un programme très riche en rencontre et très riche humainement, se réjouit Audrey Chambrier. Si on peut donner de la visibilité et faire participer les nouvelles personnes pour nous c’est ‘‘Wow’’!»

Le programme se poursuit par-delà l’été, à l’occasion de la semaine interculturelle au Québec qui se tiendra en novembre. Le CAVA organise La nuit des contes, une soirée ouverte au public pour partager les contes des participants du programme RaContez-vous.

Ce programme est le fruit d’une initiative personnelle du Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants en réponse à un appel d’offre de la Ville de Montréal pour participer à un projet de soutien à la diversité d’expression culturelle.