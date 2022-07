Deux nouveaux candidats pour La CAQ

Le chef de la Coalition Avenir Québec et premier ministre du Québec François Legault annonce les candidatures de Audrey Murray et Véronique Tremblay qui représenteront la CAQ dans la région de Montréal lors des élections générales le 3 octobre prochain.

«Je suis vraiment fier de vous présenter deux femmes d’exception. Deux leaders qui n’ont pas froid aux yeux. Deux femmes de terrain qui connaissent bien Montréal. On a la même vision d’un gouvernement modéré, proche des Québécois. Celle d’un gouvernement économique qui crée de la richesse pour tout le monde» a déclaré François Legault.

À l’est de Montréal, Audrey Murray se porte candidate dans Maurice-Richard. L’avocate de formation cumule plus de 20 ans d’expérience comme gestionnaire exécutive, principalement dans le secteur public, et a notamment occupé pendant 4 ans le poste de présidente de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), ainsi que plusieurs fonctions au sein de la Commission de la construction du Québec (CCQ), où elle a passé plus de 10 ans. «J’ai toujours été reconnue pour être une femme qui prend des initiatives et qui travaille pour atteindre un consensus dans toutes les facettes de mon emploi Le travail d’équipe, c’est une priorité pour moi. Je souhaite être la prochaine députée de Maurice-Richard afin de travailler sur les projets qui sont chers à la population d’Ahuntsic» a déclaré la candidate de la CAQ dans Maurice-Richard.

À Verdun, c’est Véronique Tremblay, élue conseillère municipale de l’arrondissement Verdun en 2017, réélue en 2021 et nommée conseillère de la Ville, qui se porte candidate. Véronique Tremblay habite L’Île-des-Sœurs depuis 26 ans, s’est impliquée auprès de plusieurs organisations et a siégé à de nombreux conseils d’administration. «Mon engagement politique a toujours été de servir les gens. Pour moi, la réalisation de projets porteurs pour la population est ma motivation à vouloir faire plus et mieux », a déclaré la candidate de la CAQ dans Verdun Véronique Tremblay.