Ahuntsic-Cartierville accueille sa toute première rue-école

Une rue-école verra le jour sur une partie de l’avenue du Mont-Cassin et de la rue Tanguay, aux abords de l’école Saint-Benoît, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, le 16 septembre.

Ce projet de communauté a pour but de rendre l’espace environnant l’école plus convivial et surtout, plus sécuritaire. La rue-école près de l’école Saint-Benoît limitera l’accès des voitures autour de l’établissement tous les vendredis, le matin et l’après-midi, lors de l’arrivée et de la sortie des élèves.

Selon la Ville de Montréal, les rues-écoles ont des effets positifs sur la santé mentale et physique des enfants en encourageant les déplacements de ces derniers, en favorisant les interactions sociales et en améliorant la sécurité du quartier.

Ce projet servira de test pendant un an.