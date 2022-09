Une inauguration en présentiel pour le Centre Toussaint

Le Centre Toussaint a inauguré son nouveau local situé à la jonction entre Ahuntsic, Saint-Michel et Montréal-Nord le 15 septembre dernier, lors d’une fête animée. Offrant des services depuis plus de deux ans, le Centre s’est établi officiellement en tant que lieu d’apprentissage et de diffusion de la culture haïtienne en début d’année.

Diffusée simultanément sur les réseaux sociaux, l’inauguration appelait officiellement les gens à participer aux cours et aux ateliers de créole, de danse, d’histoire et de culture haïtienne, en plus des différentes activités culturelles afin de s’approprier le Centre Toussaint.

«Le Centre est autant pour nous que pour les prochaines générations. La mission est ambitieuse et c’est ensemble qu’elle pourra se réaliser et que le Centre pourra perdurer», peut-on lire sur la page Facebook du Centre.