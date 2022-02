Du soutien de l’arrondissement pour le Centre Toussaint

L’arrondissement de Montréal-Nord compte s’associer avec le Centre Toussaint pour élargir l’offre culturelle dans le quartier.

Lors de la séance de questions du conseil d’arrondissement du 7 février, une citoyenne, l’ingénieure et écrivaine Carmel-Antoine Bessard, a souligné l’importance de ce nouveau centre d’apprentissage et de diffusion de la culture haïtienne dans l’arrondissement et, plus généralement, dans le paysage montréalais.

Le directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, Claudel Toussaint, a indiqué suivre l’évolution du centre avec intérêt.

«On compte les associer très bientôt à des collaborations bien concrètes pour enrichir notre offre culturelle», a-t-il dit.

La fondatrice du centre, Sly Toussaint – aucun lien de parenté avec Claudel Toussaint –, confirme avoir été approchée par l’arrondissement en vue d’un événement l’été prochain. «J’imagine et j’espère que c’est le début d’une belle collaboration», a-t-elle affirmé à Métro.

Elle n’a pas encore entamé de démarches pour recevoir du soutien financier de l’arrondissement.

Le Centre Toussaint offre des cours et des ateliers de créole, de danse, d’histoire et de culture haïtienne. Il s’est établi dans un nouveau local, à la jonction de Montréal-Nord, Ahuntsic et Saint-Michel, au début de janvier.