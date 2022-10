Une murale en l’honneur de Yannick Nézet-Séguin

Une murale à l’effigie du chef d’orchestre de l’Orchestre Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin, a vu le jour à Ahuntsic-Cartierville, sur la rue Berri. Produite par l’organisme MU et réalisée par l’artiste MC Baldassari, elle fait partie d’une série de murales célébrant les bâtisseurs culturels de Montréal.

Il s’agit d’un «portrait contemporain et coloré qui met en lumière l’inestimable contribution de ce bâtisseur culturel d’exception, visionnaire, créatif et énergique», peut-on lire sur le site internet de l’Orchestre Métropolitain.

«À travers sa posture, on ressent son calme, son émotion, mais aussi son savoir-faire et son intensité, explique-t-on sur le site internet de l’organisme MU. Sortie tout droit de son cœur, une vague colorée dépeint une représentation différente et contemporaine de la musique classique.»

L’œuvre est située à Ahuntsic-Cartierville, car il s’agit du quartier dans lequel le chef d’orchestre a grandi. Yannick Nézet-Séguin rejoint donc 26 autres bâtisseurs, dont Jean-Paul Riopelle, Léonard Cohen et Éva Ciré-Côté qui ont eux aussi fait l’objet de murales dans le cadre de cette série.