Portes ouvertes au Centre culturel et communautaire de Cartierville

Inauguré le 17 janvier, le Centre culturel et communautaire de Cartierville (CCCC), situé au 12225, rue Grenet, sera le théâtre d’une journée portes ouvertes le 29 janvier, de 10h à 15h.

«Lors de cette journée, jeunes ou moins jeunes pourront participer à plusieurs activités offertes gratuitement: zumba familiale, entraînement cardio, yoga, atelier de sciences pour les jeunes de 5 à 12 ans, bricolage en vue de la Saint-Valentin, ateliers de fabrication de cartes de souhaits et de tricot, danse, création d’une œuvre collective, chasse au trésor, et plus encore, dont des prix à gagner», indique l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville par voie de communiqué.

Les visiteurs seront en mesure de découvrir sous un même toit des services communautaires; une offre d’activités physiques, de loisirs et culturelles; une Maison de quartier; deux centres de la petite enfance; des espaces de cotravail; un bistro; une boutique écoresponsable; une friperie; et plus encore.

Une trentaine de représentants et bénévoles d’organismes seront sur place lors de la journée portes ouvertes, pour accueillir la population et répondre aux questions.

Un édifice à découvrir

Le CCCC respecte les normes d’accessibilité universelle; toute personne, quelles que soient ses capacités, peut y profiter des activités et des services offerts de manière autonome.

Les visiteurs pourront découvriront assurément l’ancienne chapelle transformée en salle de diffusion culturelle qui fut dessinée par le grand artiste québécois Charles Daudelin. Les vitraux de l’ancienne chapelle ont été réalisés par Marcelle Ferron, une autre grande artiste québécoise.

La salle de diffusion est dans une ancienne chapelle dessinée par l’artiste Charles-Daudelin Photo: Archives, Métro

Rappelons que le CCCC est le résultat de la transformation d’un édifice appartenant aux Sœurs de la Providence. Il a été acquis par l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville en 2012.

Pour en savoir plus sur le centre culturel et communautaire de Cartierville, visitez la page qui lui est dédiée sur la vitrine web d’Ahuntsic-Cartierville.