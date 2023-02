Ahuntsic-Cartierville ajoutera trois kilomètres de voies cyclables

L’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville ajoutera trois kilomètres supplémentaires de voies cyclables sur son territoire en 2023. Les nouvelles pistes seront réparties sur des portions des rues Legendre, Meilleur, Chabanel, Filion, Prieur Est ainsi que sur l’avenue de l’Esplanade. Les élus en ont fait l’annonce lors de la séance du conseil du 13 février.

«Le fort achalandage des pistes cyclables structurantes aménagées depuis 2020 démontre que l’Arrondissement est en phase avec les besoins de sa population et que les enjeux de mobilité durable doivent demeurer au cœur de nos actions, mentionne la mairesse de l’arrondissement, Émilie Thuillier. En 2023, nous ajouterons plusieurs kilomètres de pistes pour continuer à développer ce réseau et offrir des options sécuritaires pour que les personnes de tous âges puissent se déplacer sans crainte dans leur quartier.»

Les liens cyclables ajoutés permettront de relier des axes majeurs déjà existants, comme le Réseau express vélo (REV) Berri-Lajeunesse et la piste cyclable Prieur, à des secteurs commerciaux comme le District central et la rue Fleury Ouest, ainsi qu’à l’école Saint-Antoine-Marie-Claret et aux parcs du Sault-au-Récollet et J.J.-Gagnier.

Le nouveau lien sur la rue Filion, dans le district de Bordeaux-Cartierville, a par ailleurs été conçu pour améliorer l’accès cyclable à la future gare du Réseau express métropolitain (REM) du Ruisseau, au parc Avila-Vidal et à l’école Alice-Parizeau.

Les nouveaux liens cyclables s’ajoutent à la piste cyclable de l’avenue Christophe-Colomb récemment annoncée par la Ville de Montréal.

L’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville organisera deux séances d’information au mois de mars pour répondre aux questions et aux préoccupations de la population relatives aux liens cyclables sur les rues Legendre et Prieur Est ainsi que sur l’avenue de l’Esplanade.