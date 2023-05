Un nouvel espace public d’envergure dans Ahuntsic-Cartierville

Un nouveau projet d’espace public misant sur une esplanade, deux sentiers pédestres totalisant plus d’une centaine de pieds, ainsi qu’un champ de tournesols verra le jour cet été dans Ahuntsic-Cartierville. Nommé Prairie Louvain, ce nouvel espace, réalisé par la Société de développement commercial (SDC) District Central, se veut un lieu de rassemblement pour les artisans, les commerçants et les habitants du quartier.

La Prairie Louvain, située sur la rue de Louvain Ouest, faisait partie d’un projet plus large nommé Métamorphose qui vise la requalification de ce secteur de Montréal pour le faire passer d’un secteur industriel à un quartier d’affaires. Dans ce contexte, le projet de la Prairie Louvain se veut la pierre angulaire de la réussite de cette transition en raison de l’important investissement financier qu’il a reçu.

«La Prairie Louvain représente le plus gros investissement financier pour un seul projet à ce jour pour la SDC et répond aux trois grands niveaux d’interventions soulignés dans le plan – paysagers (de verdissement), urbains (mobilier) et signalétiques. Ce projet transitoire et durable vise à accroître l’attractivité du quartier District Central, grâce à la création d’espace, de verdure, mais surtout de rassemblement pour les milieux d’affaires et de vie», précise à ce sujet la directrice générale de la SDC District Central, Hélène Veilleux.

De plus, une serre urbaine a été implantée dans ce nouvel espace et accueille déjà les semis de tournesols en vue de leur plantation. Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB) est l’organisation qui s’occupera des tournesols ainsi que la production de légumes générée par la serre.

La SDC District Central soutient que la Prairie Louvain n’est que le début d’une série de projets prévus dans le projet Métamorphose.