50 000$ de dons recherchés pour soutenir l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

La Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal se joint au mouvement du Défi des générations pour la deuxième année consécutive, et a pour objectif d’amasser 50 000$ pour l’Hôpital situé dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Le Défi des générations a officiellement été lancé le 13 juin dans neuf régions de la province, 12 CISSS, CIUSSS et CHU. Ce mouvement philanthropique a pour but de collecter des fonds de manière créative, et d’amasser collectivement 1M$ pour soutenir les hôpitaux québécois afin de leur permettre d’offrir des soins de qualité, sécuritaires, et à la pointe de la technologie.

Dans cette lignée, la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur aimerait amasser 50 000$ pour financer des équipements qui permettront au personnel de l’Hôpital d’améliorer leurs soins auprès de 2 millions de personnes. Cette somme contribuerait aussi à soutenir la recherche et l’enseignement dans plusieurs domaines de la médecine, puisque la Fondation est affiliée depuis 50 ans à l’Université de Montréal.

Soutenir nos chercheurs et l’enseignement, c’est contribuer à l’amélioration des soins et à faire en sorte que notre relève médicale soit mieux préparée pour innover, soigner et aimer. Paul Bergeron, Président-directeur général de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur.

Pour atteindre cet objectif, la Fondation mise sur la plateforme de sociofinancement du Défi des générations qui permet aux citoyens d’effectuer des dons, et de solliciter son entourage à en faire. Pour cela, les donateurs devront relever des défis qui peuvent être sportifs, solidaires, ou encore artistiques.

«Tous les objectifs comptent pour faire une différence», avance la porte-parole du Défi des générations, Josée Lavigueur.

Les inscriptions au mouvement sont ouvertes et gratuites jusqu’au 23 septembre prochain.