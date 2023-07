Limite de vitesse à 20 km/h sur la rue partagée du boulevard Gouin Est

Le tronçon du boulevard Gouin Est situé entre l’avenue De Lorimier et la rue des Prairies est officiellement désigné comme une rue partagée et la vitesse y est maintenant établie à 20 km/h. Lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement, les élus d’Ahuntsic-Cartierville ont édicté, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement, une ordonnance en ce sens.

Concept relativement nouveau à Montréal, une rue partagée est un espace aménagé de façon à ce que les usagers utilisant différents modes de transport circulent librement de manière sécuritaire. La rue devient un corridor de déplacement, où les piétons circulent parmi les vélos et les automobiles.

Puisque toute rue désignée comme partagée doit afficher une limite de vitesse de 20 km/h, cette mesure adoptée par les élus permet de concrétiser l’implantation de la rue partagée dans le secteur du village historique du Sault-au-Récollet, dont le processus a été entamé il y a plusieurs années.

En effet, une démarche collaborative entre l’Arrondissement, les résidents du secteur et les commerçants a été menée de 2019 à 2022. En 2020, le tronçon du boulevard Gouin Est a été aménagé de façon temporaire afin d’en faire un projet pilote de rue partagée. Les aménagements ont ensuite été bonifiés aux printemps 2021 et 2022.

L’Arrondissement veut maintenant rendre l’aménagement permanent et éventuellement étendre la rue partagée vers l’est, jusqu’à l’intersection du boulevard Gouin et de l’avenue de Martigny, où a récemment été construite une placette avec une fontaine. Pour ce faire, une entente doit être signée entre le MAIIC, le gouvernement du Québec et l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, précise-t-on dans les documents déposés par les élus.

Le coût total du projet est estimé à 2,6 M$. Le fonds pour le transport actif finance 60% du projet, tandis que la Ville de Montréal couvre les 40% restants.