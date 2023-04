Anjou accueille une nouvelle directrice d’arrondissement

Marc Dussault et Anne Chamandy.

Ancienne directrice adjointe du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Anne Chamandy est, depuis le 3 avril dernier, la nouvelle directrice de l’arrondissement d’Anjou, succédant ainsi à Marc Dussault.

C’est en février que M. Dussault a annoncé son départ à la retraite, après avoir connu une longue carrière de 35 ans à la Ville de Montréal, d’abord en tant qu’étudiant, puis à titre de contremaître et de chef de division. Depuis 2019, il a successivement occupé les fonctions de directeur des travaux publics et de directeur d’arrondissement à Anjou.

Il retient de son passage la mobilisation exemplaire de ses équipes et la relation de confiance mutuelle avec les membres du conseil d’arrondissement. «Anjou deviendra un secteur de plus en plus attractif en raison de sa philosophie de proximité combinée à ses nombreux projets de développement», assure-t-il.

Détentrice d’une maîtrise en criminologie dans le domaine de la prévention sociale du crime, Mme Chamandy a quant à elle grandi et vécu à Anjou pendant plusieurs années. «Elle saura assurément mettre à profit son expertise pour relever différents défis, dont les questions de sécurité publique, de développement social, d’innovation et de communication», peut-on lire dans un communiqué de l’Arrondissement.