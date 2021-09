Une firme engagée pour analyser le projet Namur-Hippodrome

En septembre dernier, la Ville de Montréal a accordé un contrat d’une valeur de 214 580 $ à la firme Ernst & Young pour le projet Namur-Hippodrome. Spécialisée en analyses financières, stratégiques et en structures de financement de projets d’infrastructures publics, la compagnie a le mandat de réaliser l’ensemble des interventions prévues dans la panification urbaine pour ce projet d’écoquartier (quartier écologique) situé dans le nord-ouest de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG).

Visant à construire un quartier comprenant 7500 nouveaux logements dans un espace déjà encombré par la congestion routière en raison de la proximité des autoroutes Métropolitaine et Décarie, la compagnie Ernst & Young devra explorer différents modèles d’affaires tout en respectant les principes présentés à la consultation publique de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) en 2019.

Ce projet d’envergure se veut axé sur la carboneutralité, la mobilité durable, la mixité urbaine et sociale avec une part importante de logements dédiés aux familles. Aussi, la place de la nature, des lieux d’emplois et des services de proximité, comme des écoles et des équipements collectifs, font partie des éléments mis en relief pour la conception de l’écoquartier, informe la relationniste de la Division des relations de presse au Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville de Montréal, Karla Duval.

À travers l’analyse et l’élaboration des plans d’urbanisme de l’écoquartier Namur-Hippodrome, le trajet anciennement utilisé par les chevaux devra être conservé, agissant ainsi comme un rappel afin de préserver une trace du patrimoine.

Propriété de la Ville de Montréal

Dans le cadre d’un acte de cession de bail entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, une première partie du lot du secteur de l’hippodrome sera achetée en octobre 2023 par la Ville. En 2030, l’ensemble des terrains appartiendra à la Ville de Montréal. En devenant propriétaire, la Ville s’assure de garder un œil sur les promoteurs, qui auront l’obligation de respecter le Règlement pour une métropole mixte en créant 20% de logements sociaux et 20% de logements abordables ainsi qu’en incluant des logements à cinq pièces comprenant trois chambres fermées et où pourront résider des familles.

Toutefois, ce sera seulement à la suite de la proposition d’Ernst & Young que la Ville pourra effectuer le lotissement des terrains.