Acheter local à NDG, c’est payant

Pour la troisième année consécutive, le regroupement BizNDG lance sa campagne de sociofinancement #J’achèteNDG.

«Ce système permet aux clients de gagner 50% en pouvoir d’achat dans les magasins de leur choix. Et si pour les commerçants, les retombées se chiffrent autour de 150 000$, pour l’organisme alimentaire Le Dépôt, c’est un don de 5000$ à quelques semaines seulement du Temps des fêtes. Bref, tout le monde gagne.»

C’est ainsi que le gestionnaire de projets des Gens d’affaires de Notre-Dame-de-Grâce (BizNDG) Francis Blouin décrit la nouvelle édition de #J’achèteNDG. Jusqu’au 26 novembre, il est possible d’encourager les 59 commerces participants en se procurant des bons d’une valeur minimale de 20$ pour obtenir en retour un certificat-cadeau de 30$. Le fonctionnement est simple. Il suffit de se rendre sur le site de sociofinancement laruchequebec.com/jachetendg et de choisir le commerce concerné pour recevoir, une fois la campagne terminée, un bon d’achat majoré de 50%. «On espère envoyer les certificats aux consommateurs entre le 10 et le 12 décembre, soit juste à temps pour le magasinage de Noël ou encore les offrir en cadeau,» précise Francis Blouin.

La différence de prix est compensée par les gouvernements provincial et fédéral en guise de coup de pouce aux commerces de proximité qui ont été durement touchés par la pandémie. Parmi les commerces participants se trouvent des restaurants, des cafés et des bars, des magasins d’alimentation et des galeries d’art, des boutiques de soins esthétiques et des animaleries. De son côté, la Caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal s’est engagée à verser un dollar au centre communautaire d’alimentation Le Dépôt pour chaque 20$ recueilli au cours de la campagne de sociofinancement.