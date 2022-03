La placette Jeanne-Mance rendra hommage à la profession infirmière

Photo: Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

La Ville de Montréal a annoncé le nom des trois finalistes du concours pour une œuvre d’art public qui rendra hommage à la profession infirmière. Le projet lauréat sera rendu public à l’automne 2022 et l’œuvre sera installée à la nouvelle placette Jeanne-Mance à l’automne 2023.

La première finaliste du concours est Julie Favreau, diplômée de l’UQAM et de Concordia, elle concentre ses recherches sur le potentiel expressif des gestes et des mouvements regroupant histoire, psychologie et anthropologie.

Le second finaliste est la Société des archives affectives. Cette dernière fait se rencontrer différentes disciplines, cultures et époques tout en créant un lien entre les différentes générations. Le dernier finaliste est l’artiste Yann Pocreau. Connu par de nombreuses expositions sur la scène nationale et internationale, il a dernièrement inauguré l’œuvre Leurs effigies au Grand Quai du Port de Montréal.

« Cette œuvre rendra hommage à la profession infirmière et à son importance dans notre société, comme nous le rappelle l’hôpital fondé par Jeanne Mance, situé en face de la future œuvre », a déclaré dans un communiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Ce projet citoyen est né en 2017 de l’initiative de quatre diplômées de l’école d’infirmières de l’hôpital St Mary’s pour rendre hommage à la profession infirmière sur le long terme. Une collecte de fonds avait permis d’amasser plus de 250 000$ pour ce projet.

« La profession infirmière fait partie de l’ADN de Montréal depuis sa fondation. Avec cette œuvre, nous soulignons son importance dans notre histoire et nous reconnaissons le rôle vital qu’elle joue dans le système de santé », a déclaré l’une des instigatrices du projet, Catherine McIninch.