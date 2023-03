Le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges met en demeure ses employés en grève

Accusés d’avoir bloqué l’accès à un client qui avait la permission d’entrer au cimetière Notre-Dame, les syndicats des employés de bureau et d’entretien du cimetière – tous les deux en grève – ont été mis en demeure par leur employeur de cesser leur «moyen de pression inacceptable et illégal».

Aux dires de la Fabrique Notre-Dame, qui gère le cimetière, un client se serait vu interdire l’accès au cimetière par un gréviste le 21 février dernier. «De telles actions démontrent un manque flagrant de respect à l’égard des droits de notre cliente, de sa clientèle et des fidèles», mentionne la Fabrique dans sa mise en demeure, datée du 3 mars.

L’objectif n’est pas de mettre la table pour un éventuel recours judiciaire, assure un porte-parole de la Fabrique, Daniel Granger. Cette dernière doit plutôt s’assurer que les clients qui ont un rendez-vous puissent accéder au cimetière, poursuit-il. M. Granger n’hésite pas à qualifier «d’intimidation» la conduite des syndiqués.

Des allégations que nie catégoriquement le président du Syndicat des employés-es de bureau du cimetière, Éric Dufault. L’événement du 21 février allégué par la Fabrique est «un cas extrêmement isolé, si tel cas existe bel et bien», mentionne-t-on dans la réponse des syndicats à la mise en demeure, envoyée à l’employeur le 6 mars.

On est vraiment sensible à ça. On ne veut pas donner des outils à l’employeur pour qu’il dise qu’on est en train de propager de la mauvaise information […] ou qu’on entrave la circulation.

Éric Dufault, président du Syndicat des employés-es de bureau du cimetière