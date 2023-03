Un aquarium géant ouvrira à Montréal en 2024

Un aquarium de classe mondiale sera ouvert au public dès 2024 au sein du futur mégaprojet commercial Royalmount, dans le midtown de Montréal. Ce dernier sera opéré par le Groupe Écorécréo et offrira la chance aux curieux de voir des espèces de poissons uniques dans un cadre d’expériences immersives accessibles à tous.

En plus de l’offre de divertissement, l’Aquarium de Montréal sera doté d’une mission éducative et scientifique où la préservation des espèces sera primordiale. L’expérience offerte par l’Aquarium insistera sur l’importance du bien-être des espèces aquatiques et sur la nécessité de la préservation des écosystèmes marins.

«Nous souhaitons sensibiliser la communauté en matière de conservation aquatique, et ce, à chaque étape du parcours, tout en inspirant les générations futures à devenir des défenseurs de notre faune et de nos espaces sauvages», indique le directeur général de l’Aquarium de Montréal, Nicolas Gosselin.

Pour le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, accueillir l’aquarium géant fera du Royalmount une attraction touristique intéressante et offrira un lieu de rencontre et d’apprentissage intéressant pour la population locale.

Il est déjà possible pour les personnes intéressées de contacter Aquarium de Montréal pour planifier les sorties de camps de jours et sorties scolaires ou de prévoir des activités corporatives et événements privés.