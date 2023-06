Il est encore temps de s’inscrire pour voter à l’élection partielle dans NDG-Westmount

Élections Canada rappelle qu’il est toujours possible de s’inscrire sur la liste électorale afin de voter dans l’élection partielle dans Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, qui se tiendra le 19 juin prochain. L’organisation précise que l’électeur doit habiter dans la circonscription et être citoyen canadien pour exercer son droit de vote et invite les gens à consulter son site web pour plus de renseignements.

Le vote par anticipation s’est conclu lundi dernier, alors qu’environ 7642 ont déjà voté. Selon Qc125, en date du 13 juin, le Parti libéral du Canada (PLC) devrait remporter l’élection partielle, ce qui n’est pas une nouveauté puisque le PLC est pressenti pour remporter l’élection depuis le 17 mai dernier.

La pancarte électorale de la candidate du Bloc québécois dans cette élection partielle, Laurence Massey, a été la cible de vandalisme plus tôt cette semaine. Elle a dénoncé de manière humoristique ce «manque de respect envers la démocratie» via Twitter, alors qu’elle se faisait traiter de «vache séparatiste».