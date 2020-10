Une petite victoire pour les défenseurs du Boisé Steinberg

La Ville de Montréal et le Ministère des Transports (MTQ) vont revoir leur projet de construction d’une boucle autoroutière reliant l’avenue Souligny et le boulevard de l’Assomption pour limiter l’empiètement sur le Boisé Steinberg.

L’annonce a été faite hier, soit quelques jours après la tenue d’une manifestation qui avait réuni une centaine de citoyens sur le boisé. Ces derniers s’étaient réunis sur place pour planter des arbres et manifester leur désir de préserver cet espace de verdure.

«On a gagné cette manche, mais pas la bataille. Il reste à savoir ce qui va advenir de toutes les autres parties du Boisé, on attend notamment de connaitre le nouveau tracé de l’avenue de Souligny», dit le député Québec solidaire d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, publiquement engagé dans la défense du Boisé Steinberg.

«Il est un peu tôt pour parler de victoire, mais au moins ça fait avancer le débat, dit Cassandre Charbonneau-Jobin, membre du mouvement citoyen Mobilisation 6600. Le secteur s’inscrit dans un projet beaucoup plus large et on continue de questionner ce qui menace le Boisé Steinberg.»

Le boisé est situé dans le secteur Assomption Sud – Longue-Pointe. Ce secteur est ciblé par une démarche de requalification.

Hydro-Québec a notamment émis l’idée de construire un poste de transformation au nord du boisé. Une extension de la zone industrielle du Vieux-Port est également redoutée.

Plus de transparence

Le manque d’informations concernant les intentions autour du Boisé Steinberg contribue à alimenter les inquiétudes citoyennes.

«Tout au long des consultations de l’Office de consultation publique de Montréal, le MTQ ne voulait rien nous dire, alors que l’on constatait qu’ils avait commencé à raser une partie de terrain. On se demandait si cela annonçait des travaux à venir», dit Alexandre Leduc.

Contacté par Métro Média, un porte-parole du MTQ s’est montré évasif au sujet du Boisé Steinberg, mentionnant que de «simples arrachages de mauvaises herbes» avaient été réalisés.

«Le rapport de l’OCPM suggère d’établir des instances de communication et les citoyens veulent eux aussi apporter leurs idées, parce qu’ils se sentent concernés par leur milieu de vie», ajoute Cassandre Charbonneau-Jobin.

Des revendications plus vastes

«Au-delà de la défense du boisé, notre mouvement porte sur la redéfinition des objectifs pour s’adapter au changement climatique, dit Patricia Clermont, également membre du mouvement citoyen Mobilisation 6600. Les acteurs nous disent qu’il faut penser à l’économie, mais on pense qu’en 2020, il est plus que réaliste d’envisager l’économie dans une perspective durable.

Pour s’assurer que le Boisé Steinberg ne soit pas cédé à des projets de construction, pour préserver cet îlot de verdure rare de l’est de Montréal et alimenter une réflexion plus large sur la transition écologique et la participation citoyenne, Mobilisation 6600 continue d’organiser des rassemblements qui sont affichés sur sa page Facebook.

«On n’est pas contre tout, conclut Cassandre Charbonneau-Jobin. On veut juste que l’industrie concerte les citoyens pour avancer de manière équilibrée, pour se développer tout en préservant aussi la qualité de vie et la santé des résidents de l’arrondissement.»