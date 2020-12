La décoration de la rue Hochelaga reportée

Initialement prévu pour avant Noël au plus tard, le projet d’installations lumineuses sur la rue Hochelaga dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) vient d’être reporté et sera modifié.

L’arrondissement a récemment accordé une subvention à l’Association des commerçants de Tétreaultville (ACT) qui est porteuse de ce projet qui se fera entre les rues French et Baldwin.

Viviane Caron, directrice générale de l’ACT, avait précisé qu’une partie du projet serait permanente. Mais aux dernières nouvelles, elle devra revoir son plan.

«On a eu un gros imprévu pour le projet des décorations, et pour faire les choses en bonne et due forme, on a reporté le projet en janvier. J’ai eu la nouvelle que Hydro-Québec va enlever tous les poteaux qui sont sur la rue Hochelaga, les poteaux en bois. Or, les décorations étaient prévues pour passer sur ces poteaux-là», indique-t-elle.

Installations lumineuses

Dans ces conditions, Mme Caron modifie le projet pour vouloir faire passer les installations lumineuses sur les lampadaires de l’arrondissement et les maisons. Mais, il lui faudra obtenir l’autorisation des propriétaires des bâtiments avant d’installer les lumières sur leurs murs. Cette demande pourrait prendre du temps, surtout lorsque certains ne voudront pas voir des décorations sur leur résidence.

La directrice générale de l’ACT s’en remet alors à l’arrondissement pour l’aider à convaincre les propriétaires de sa démarche.

«Notre idée est que le projet se fasse et qu’il soit permanent. On ne veut pas se presser et bousculer les propriétaires. Pour être sûr de faire le lien avec tout le monde, on va repousser un peu parce qu’avant Noël, c’était trop de démarches à faire auprès des propriétaires», conclut Mme Caron.