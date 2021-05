Ensemble Montréal présente deux nouvelles candidates pour MHM

Le chef d’Ensemble Montréal, Denis Coderre, a dévoilé ce vendredi 14 mai les noms de deux candidates en vue des élections municipales dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

La cofondatrice et directrice de l’Université dans la Nature, Emilia Tamko, posera sa candidature comme conseillère de ville dans le district Maisonneuve–Longue-Pointe tandis que l’avocate Alba Stella Zúñiga Ramos convoitera le poste de conseillère de ville dans celui de Louis-Riel.

Ce district est déjà occupé par une élue d’Ensemble Montréal, Karine Boivin Roy, mais cette dernière briguera la mairie de l’arrondissement et tentera de déloger Pierre Lessard-Blais de Projet Montréal.

«Je suis très fier de pouvoir compter sur trois candidates exceptionnelles, pour qui j’ai beaucoup d’admiration, a déclaré M. Coderre qui présentait aussi une candidature pour le Sud-Ouest. Les Montréalais ne seront pas déçus des solutions et des idées que ces trois femmes fortes, qui s’illustrent déjà dans leurs milieux respectifs, ont à leur proposer.»

Candidate dans Louis-Riel

Arrivée de Colombie il y a 18 ans, Alba Stella Zúñiga Ramos a pratiqué le droit pendant quelques années au sein de cabinets privés et d’organismes publics. Elle est actuellement attachée politique et agente de liaison pour les élus d’Ensemble Montréal.

«Le chemin que j’ai parcouru m’a permis de comprendre la véritable valeur du travail acharné dans la construction d’un meilleur avenir et, aujourd’hui, j’ai envie de mettre ce même effort au profit des résidents de la ville que j’aime tant, a affirmé la candidate pour Ensemble Montréal dans le district Louis-Riel. C’est avec une approche globale, humanitaire et de proximité que je souhaite construire un Montréal inclusif, qui favorise l’entrepreneuriat, le développement économique durable et les communautés culturelles».

Candidate dans Maisonneuve–Longue-Pointe

Élevée dans une banlieue parisienne, Emilia Tamko est la cofondatrice et directrice de l’Université dans la Nature, un organisme à but non lucratif (OBNL) créé en 2014 dans le but de fédérer les savoirs, les compétences et les efforts afin de reconnecter l’humain avec la nature, considérant l’environnement comme un remède à de multiples problématiques.

«L’environnement est un formidable levier, tant pour améliorer la santé que pour créer des liens sociaux, et c’est pourquoi ma vision sera guidée par l’importance de la nature, a souligné Mme Tamko. Pour moi, il est inconcevable de penser que certains secteurs n’ont toujours pas accès à des espaces verts et je suis très motivée à offrir à tous les résidents un cadre de vie qui aura de multiples bienfaits sur toutes les sphères de leur quotidien».

La conseillère actuelle de Maisonneuve–Longue-Pointe est Laurence Lavigne Lalonde de Projet Montréal. Elle a été élue une première fois en 2013.