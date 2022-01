Générosité record pour la 19e Guignolée Dr Julien

La 19e campagne de financement de la Guignolée Dr Julien enregistre la somme record de 3 700 000 $, rassemblés grâce à l’appui de la population québécoise à travers toute la province.

Cet argent destiné à la fondation permettra à des milliers d’enfants vulnérables de grandir en santé.

«La grande famille de la pédiatrie sociale en communauté est très reconnaissante et touchée face à l’incroyable générosité des Québécois» déclare le Dr Gilles Julien, pédiatre social, directeur clinique et fondateur de la Fondation éponyme. «Ce soutien est essentiel pour poursuivre notre mission de première ligne et ainsi pouvoir aider de plus en plus d’enfants en situation de grande vulnérabilité» précise le pédiatre qui mentionne également «un contexte actuel qui impacte grandement sur la santé mentale de nos jeunes.»

À Montréal, la somme de 1 960 000 $ a été amassée au profit des trois centres d’expertise et de formation chapeautés par la Fondation Dr Julien : La Ruelle d’Hochelaga, le Garage à musique et le Centre ATLAS. La 19e Guignolée Dr Julien s’est tenue grâce aux employés ainsi qu’à la participation de quelque 400 bénévoles qui ont prêté main-forte dans les différents centres et sur les 37 points de collecte répartis dans la ville.

Les 39 autres centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) du Québec ont quant à eux recueilli près de 1 740 000 $, soit 45% de plus que l’année précédente.

«Le succès de la Guignolée nous donne confiance en l’avenir et l’énergie nécessaire pour continuer à bâtir un monde meilleur pour nos enfants » conclut le Dr Gilles Julien.

La pédiatrie sociale en communauté

La Fondation Dr Julien soutient et développe la pédiatrie sociale en communauté, une approche de santé globale intégrant à la médecine la pratique du droit, et les sciences sociales. La pédiatrie sociale en communauté permet d’offrir des soins et des services intégrés et personnalisés aux enfants en difficulté âgés de 0 à 18 ans, pour dépister, réduire ou même essayer d’éliminer les stress toxiques nuisant au développement de l’enfant.