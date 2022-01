L’expérience client de Méga Vrac reconnue

La franchise d’épiceries zéro déchet Méga Vrac figure en quatrième position du palmarès des meilleures expériences en magasin au Québec de l’étude annuelle WOW de Léger. Depuis 12 ans, cette étude classe différents commerces québécois en fonction d’indicateurs de performance.

En 2021, ce sont 13 000 Québécois qui ont été sondés au sujet de leur expérience en magasin dans 180 détaillants appartenant à 20 secteurs d’activité. Ces derniers se sont vu attribuer une note en fonction de 20 dimensions de l’expérience client en magasin, comme la qualité des produits, la compétitivité des prix, la courtoisie des employés, l’ambiance du magasin, etc. Les commerces obtenant un score supérieur à 90 se retrouvent dans le classement annuel de WOW.

«On est super fiers d’obtenir ce résultat-là, parce que chez Méga Vrac, on porte justement une grande attention au service à la clientèle. C’est plaisant d’être célébré comme ça. Autant au niveau sanitaire que convivial, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre l’expérience agréable et éducative au niveau du zéro déchet pour les clients. Ça nous fait plaisir que les clients reconnaissent les efforts qu’on fait pour eux.»

La directrice adjointe de la franchise, Carol-Ann Doddridge.