Inauguration d’un jardin collectif inédit à MHM

L’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a profité de la Fête des récoltes tenue le 17 septembre pour inauguré le jardin collectif Carlos-D’Alcantara.

Ce jardin est le tout premier jardin collectif issu d’une démarche de budget participatif à l’arrondissement, mais aussi à la Ville de Montréal. La première récolte a permis aux membres du jardin collectif et du comité de pilotage du budget participatif Mercier-Est de se rencontrer et de partager cette réussite au sein d’une ambiance festive et conviviale.

Le jardin collectif possède 158m2 de superficie cultivable au sol et en bacs. On y trouve un accès à l’eau, des bacs de compost et de rangement, un module ludique pour enfants et d’autres aménagements utiles pour les membres du jardin.

«Le jardin collectif présente un regard nouveau sur nos pratiques traditionnelles de jardinage en commun. Plutôt que des jardinets privés où c’est ‘‘chacun pour soi’’, le jardin collectif Carlos-D’Alcantara offre davantage de liens entre les participants » mentionne le maire de l’arrondissement, Pierre Lessard-Blais, par voie de communiqué.

L’Arrondissement ayant à cœur le développement de son Plan climat, le projet contribuera à la transition écologique de la Ville.