Verdun Écolo: des jeunes bénévoles dédiés à l’environnement

Cinq jeunes du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Verdun s’impliquent tout au long de l’été dans le projet Verdun Écolo. Ils travaillent bénévolement avec plusieurs organismes locaux sur des projets à caractère environnementaux.

Depuis le début de l’été, les jeunes ont participé à plusieurs activités différentes. Ils ont arraché près d’une cinquantaine de livres d’herbe à poux tout en sensibilisant la population sur les problèmes allergènes que cause cette plante.

Le groupe de bénévoles a également sillonné les rues de Verdun avant le passage des éboueurs pour vérifier la façon dont les gens compostaient ou recyclaient. Afin d’informer les résidents qui avait commis des erreurs, ils ont distribué des billets de courtoisie sur les bonnes pratiques de gestion d’ordure.

Plus récemment, les jeunes ont assisté la Coop Caus pour laver les pots de semis en préparation pour l’automne. Ils ont aussi aidé à faire du compostage. Pour se faire, une partie des bénévoles a transporté des copeaux de bois, qui sont par la suite déposés dans une machine spéciale pour le compostage. La machine mélange les morceaux de bois et la nourriture «jetés» et transforme ce mélange en compost afin de l’utiliser pour son jardin ou pour des plantes d’intérieur.

«On participe avec des organismes locaux qui nous donnent de la nourriture qu’ils ne peuvent plus utiliser pour des paniers alimentaires par exemple, explique la coordonnatrice de Caus, Tracy Arial. Lorsque le compost est prêt, il est mis dans un sac de cinq gallons pour que ce soit facile à transporter». Les sacs se vendent au coût de 10$ au marché fermier de Verdun qui se tient chaque mercredi devant la bibliothèque Jacqueline-De Repentigny.

«J’ai l’impression que j’aide des gens et qu’ils en sont reconnaissants. Mon plus grand souhait, c’est simplement de faire réaliser au plus de gens possible que la cause environnementale est importante.» Simon Barré, bénévole.

D’ailleurs, les jeunes du CJE de Verdun ont aidé à ériger les tentes pour le marché fermier du 28 juillet.

L’environnement à cœur

Duc-Ahn Le a décidé de s’impliquer dans le projet Verdun Écolo afin de mieux connaître les enjeux écologiques du quartier. «Je veux aussi acquérir de l’expérience dans le domaine des matières résiduelles, le verdissement et l’agriculture urbaine, ajoute M. Le. C’est plaisant parce qu’on partage de l’information et on apprend en même temps.»

C’est également le côté écologique du projet qui a attiré Simon Barré. «J’ai l’impression que je fais quelque chose de bien, raconte le bénévole. En grandissant, je vais vivre avec les changements climatiques, mais ceux qui vont vraiment en souffrir, c’est ceux qui vont venir après moi. Ça serait égoïste de ne rien faire.»

Le CJE Verdun a pour mission de favoriser l’intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes de 15 à 35 ans. Le projet Verdun Écolo vise d’une part à sensibiliser les jeunes à l’environnement, mais aussi qu’ils se développent à travers le travail qu’ils accomplissent.

Oudaye Gopall participe à l’initiative de l’organisme parce qu’il veut acquérir de l’expérience pour communiquer avec les gens. «Je cherche de l’expérience avant de postuler pour un premier emploi», explique-t-il.

Sa coéquipière Marie-Eve Ouellette a plutôt décidé de quitter son emploi et de se lancer dans ce projet pour avoir un impact positif sur l’environnement. «Maintenant, je veux sauver la planète», dit-elle.

Elle est en recherche d’emploi tout comme la bénévole Sarah Bardaxoglou. «Ça faisait deux mois que je n’avais pas d’activité alors un projet comme celui-là où l’on propose de reprendre l’activité c’est plaisant, témoigne Mme Bardaxoglou. Et aussi grâce à ce projet j’apprends plein de choses par rapport à l’environnement.»

Les jeunes bénévoles indiquent se sentir utiles pour les collaborateurs qui les accueillent. De plus, ils aiment le fait de pouvoir travailler à l’extérieur.