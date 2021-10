Les ponts en verre de bouteilles de vin récompensés à l’international

Les ponts Darwin situés sur le boulevard de L’Île-des-Sœurs ont connu une réfection majeure, mais plutôt hors de l’ordinaire. Ce sont les deux premiers ponts intégrant du verre recyclé; ils contiennent l’équivalent d’environ 70 000 bouteilles de vin. Le projet a remporté le prix d’excellence 2021 dans la catégorie Infrastructure de l’American Concrete Institute.

Il s’agit d’un projet de 11 M$. Grâce à l’intégration du verre et à l’utilisation de barres d’armature en acier inoxydable, la durée de vie des ponts s’étend jusqu’à 125 ans, alors qu’habituellement les ponts arrivent après 75 ans à la fin de leur vie utile.

«Ce sont les premiers ponts au monde construits avec du béton dans lequel de la poudre de verre recyclé finement broyé a été intégrée. Ce projet a été rendu possible grâce à 17 ans de recherche à la Chaire SAQ de l’Université de Sherbrooke et en étroite collaboration avec la Ville de Montréal», mentionne par communiqué de presse le vice-président du comité exécutif et responsable des infrastructures à la Ville de Montréal, Sylvain Ouellet.

La construction des ponts a permis d’économiser 40 000 kg de ciment, un matériau dont la fabrication génère une importante quantité de gaz à effet de serre (GES). Cela a empêché 40 tonnes de CO2 de se retrouver dans l’atmosphère.

Par ailleurs, l’utilisation de la poudre de verre en remplacement du ciment dans le béton permet d’accroître la durabilité et la résistance du béton. La performance de ce matériel sera étudiée dans les prochaines années par l’Université de Sherbrooke et la Ville de Montréal.

Plus durable

Une consigne élargie sera mise en place dans les prochains mois, ce qui permettra à la Société des alcools du Québec (SAQ) d’obtenir du verre de grande qualité. «L’utilisation de la poudre de verre dans les infrastructures est une façon innovante de valoriser la matière qui s’inscrit parfaitement dans notre volonté d’encourager l’économie circulaire», souligne la vice-présidente des affaires publiques, communications et responsabilité sociétale à la SAQ, Marie-Hélène Lagacé.

La Ville de Montréal vise à obtenir la certification environnementale Envision. Les ponts Darwin deviendraient le deuxième projet de pont au Canada à obtenir cette prestigieuse certification après le pont Samuel-De Champlain.

Le projet des ponts en verre récupéré est une collaboration entre la Ville de Montréal, la SAQ, l’arrondissement de Verdun et la Chaire SAQ de valorisation du verre dans les matériaux de l’Université de Sherbrooke.

15 000 Le débit journalier sur les ponts est de 15 000 voitures.