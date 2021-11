Natacha Louis, fière de représenter la diversité en politique

Résidente de Verdun depuis 15 ans, Natacha Louis se présente comme conseillère d’arrondissement dans le district Desmarchais-Crawford avec le parti Ensemble Montréal. Contribuer à la relance économique, mais aussi aider les plus vulnérables fait partie de ses priorités.

Natacha Louis est née à Port-au-Prince en Haïti. Elle a immigré au Québec avec sa famille en 1984 alors qu’elle était enfant. «Les immigrants font partie de notre vie et de plus en plus on voit des personnes issues d’autre culture s’impliquer dans la vie politique», se réjouit Mme Louis.

La candidate serait ravie que son expérience en politique puisse inspirer de jeunes politiciens en devenir issus de minorités visibles. «Ce n’est pas parce qu’on est une personne de minorité visible qu’on ne peut pas accéder à la vie politique, expose-t-elle. Je serais contente que si c’est quelque chose qu’ils veulent faire, qu’ils peuvent le faire.»

Mme Louis a travaillé plusieurs années en service à la clientèle. En 2017, elle a démarré son entreprise Labelle Service de Location et Décoration. «J’ai été durement frappé par la pandémie comme je suis dans le domaine de l’événementiel», indique la candidate. Elle comprend la réalité des entreprises qui éprouvent présentement des difficultés. Elle souhaite aider ces entreprises dans la relance économique.

Natacha Louis a dû se réorienter professionnellement en raison de la crise sanitaire. Elle a fait un retour aux études en enseignement comme la jeunesse l’a toujours intéressée. Elle est d’ailleurs impliquée auprès de l’Association de soccer mineur de Verdun et de l’École Notre-Dame-de-la-Garde. «Je crois en l’importance de faire bouger nos jeunes et leur donner envie de sortir de la maison pour profiter des plaisirs de l’extérieur et laisser tomber le téléphoner portable», souligne la candidate.

Je suis contente de voir les gens de toutes les communautés ethniques s’impliquer dans la vie politique à Montréal. Natacha Louis

Parcours atypique

«J’ai vécu toute ma vie dans des logements insalubres et dans des HLM et j’ai vécu de l’insécurité financière dans des centres d’hébergement, confie Mme Louis. Toutes ses expériences font en sorte que j’ai toujours voulu m’impliquer pour aider les gens. Cette année, on m’offre la possibilité de le faire avec une implication en politique.»

La candidate a à cœur les enjeux sociaux que peuvent vivre des citoyens. Elle désire aider les femmes, les personnes qui vivent de la précarité financière et les familles en collaborant avec les organismes communautaires. Pour se faire, elle désire les aider sur l’aspect financier et aussi être la porte-parole de leurs besoins.

En tant que locataire, le logement c’est également un enjeu qui préoccupe la candidate. Elle croit qu’il faut intervenir en encadrant mieux la réglementation du cadre bâti. «Pour atténuer le problème, il faut commencer à la base et instaurer de la réglementation pour éviter les expulsions abusives et les hausses de logement», soutient-elle.

Natacha Louis est maman de trois enfants. La sécurité est naturellement un enjeu qui l’interpelle, que cela concerne la cohabitation des moyens de transport ou encore l’éclairage dans les rues. La candidate observe que l’éclairage n’est pas suffisant sur les rues Rolland et Valiquette et bien d’autres. Elle trouve aussi que la signalisation fait défaut à certains endroits.