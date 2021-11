Une toute première mairesse élue à Verdun

La candidate de Projet Montréal, Marie-Andrée Mauger, est devenue la nouvelle mairesse de l’arrondissement de Verdun. Au moment d’écrire ses lignes, elle a obtenu 66,4% des votes des électeurs alors que 115 bureaux de scrutins avaient été dévoilés sur un total de 230.

Il s’agit de la première femme élue à la mairie de Verdun. Notons toutefois que Ginette Marotte avait exercé les fonctions de mairesse par intérim en 2012.

«Je suis très contente. Ça me fait prendre conscience que comme femme on a encore plusieurs plafonds de verre à briser», expose Marie-Andrée Mauger. Elle estime que le visage de la politique change, faisant plus de place aux femmes.

Durant sa campagne électorale, elle a senti beaucoup d’ouverture de la part des résidents à son égard. «Je ne sentais pas que c’était un obstacle», dit-elle.

Mme Mauger souligne qu’aucun immigrant n’a été élu à Verdun par le passé et qu’il y avait cette possibilité ce soir. Il reste donc d’autres barrières à briser à Verdun.

Lorsqu’elle a annoncé sa candidature à la mairie de Verdun, Marie-Andrée Mauger avait le défi de convaincre les électeurs de L’Île-des-Sœurs de lui accorder son vote. Les résidents de L’Île-des-Sœurs, historiquement, votent davantage à droite.

«J’ai senti beaucoup d’ouverture à L’Île-des-Sœurs à l’égard de Valérie Plante et de ma candidate, relate Mme Mauger. Je me suis beaucoup investie dans mon district et je crois que les gens ont vu que j’étais prête à faire autant pour les trois quartiers de l’arrondissement.»

Le candidat d’Ensemble Montréal à la mairie de Verdun, Antoine Richard, terminé au deuxième rang avec 25,9% des votes. M. Richard a eu une campagne électorale plutôt ardue en raison de l’histoire des flips immobiliers qui est sortie dans les médias. L’on rapportait que le candidat avait gagné 417 000$ en quelques mois en faisant des flips immobiliers.

La candidate de Mouvement Montréal, Jayoti Nanda, a quant à elle collecté 7,7% des voix.

Projet Montréal rafle tout

Mme Mauger affirme que son expérience comme conseillère d’arrondissement au cours des huit dernières années a contribué à sa victoire.

Alors qu’elle était au rassemblement de Valérie Palante, elle a indiqué être déjà au travail. «Je suis honorée de sentir que la population de Verdun m’a déclarée digne de confiance pour les quatre prochaines années», mentionne-t-elle.

Pour le moment, tous les candidats de Projet Montréal sont en avance dans les deux districts de l’arrondissement. «Ça fait des mois que je dis qu’on va être sept élus sur sept. Je leur demandais ce qu’ils voulaient faire des 100 premiers jours de leur mandat pour qu’ils se voient dans une posture de conseiller», raconte Marie-Andrée Mauger.

Pour le moment

Champlain-Île-des-Sœurs, conseillère de ville

Véronique Tremblay 60,8%

Nadine Gelly 28,3%

Eric McCartney 6,4%

Alain Bossé 4,4%

Champlain-Île-des-Sœurs, conseiller d’arrondissement (siège 1)

Céline-Audrey Beauregard 63,5%

Jean Airoldi 36,5%

Champlain-Île-des-Sœurs, conseiller d’arrondissement (siège 2)

Enrique Machado 63,9%

Josée Léger 36,1%

Desmarchais-Crawford, conseiller de ville

Sterling Downey 67,3%

Éric Chartrand 25%

Nathe Perrone 7,7%

Desmarchais-Crawford, conseiller d’arrondissement (siège 1)

Benoit Gratton 63,1%

Natacha Louis 25,3%

Rosalie Bélanger-Rioux 11,6%

Desmarchais Crawford, conseiller d’arrondissement (siège 2)

Kaïla A. Munro 62,3%

Lili-Anne Bergeron 28,1%

Jonathan Reinglas 9,6%