Intégrer la nature dans un cadre académique

L’école primaire Notre-Dame-de-la-Garde a inauguré sa nouvelle classe extérieure qui se trouve dans le parc de l’autre côté du boulevard LaSalle en bordure du fleuve. L’aménagement extérieur servira aussi aux résidents de l’arrondissement en dehors des heures de classe.

L’idée est venue de deux enseignantes de l’école Mélanie Chenail et Andrée-Anne Rivard. L’été dernier avant la fin de l’année scolaire, elles ont proposé à la directrice de l’établissement, Juila Wellens, d’aménager une classe en nature. Pour les deux professeures, il était important que la structure soit solide et pérenne afin qu’elle puisse servir aux générations futures.

L’espace peut accueillir 25 élèves. De plus, l’arrondissement s’est engagé à entretenir l’installation afin que les citoyens puissent utiliser l’aménagement en dehors des journées scolaires ou des heures de cours.

Le succès de la classe extérieure est immédiat. Par ailleurs, les enseignantes témoignent que les élèves sont tout aussi concentrés lorsqu’ils retournent dans les locaux de l’école Notre-Dame-de-la-Garde.

On avait cette préoccupation de vouloir partager notre classe naturelle sur le terrain de la ville avec les citoyens de Verdun. Julia Wellens

«Tout le monde, et particulièrement les élèves, ressent les avantages de se retrouver en plein air. Certains textes publiés suggèrent une hausse de la créativité et une meilleure mémorisation des matières étudiées», souligne Mélanie Chenail lors de l’inauguration. Sa collègue Andrée-Anne Rivard ajoute que des études soutiennent aussi une diminution de l’intimidation et de la violence chez les élèves.

Pour la directrice Mme Wellens, la classe en plein air s’ajoute aux autres projets environnementaux de l’école primaire. Elle fait savoir que les enseignants utilisent déjà beaucoup le nouvel aménagement et que des classes se planifient dehors même en hiver.