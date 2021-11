Un gala pour rendre hommage au dévouement des Verdunois

C’est dans une atmosphère festive que s’est déroulée la semaine dernière la 29e édition du gala des Grands Verdunois à l’église patrimoniale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Claude Trudel et Claude Chapdelaine ont remporté les grands honneurs.

La soirée a été animée par Lise Dubreuil (Grande Verdunoise 2008) et Alain Laroche (Grand Verdunois 2016). Plus d’une centaine de personnes ont participé à la soirée organisée par le Réseau Affaires Verdun.

Claude Chapdelaine est le président de Chapdelaine Consultants, une firme spécialisée en gestion d’entreprise et en coaching entrepreneurial. Il est également chargé de cours au département de management au HEC Montréal.

On connaît bien M. Chapdelaine à Verdun, où il a été président du Conseil d’administration de la Caisse Desjardins de L’Île-des-Sœurs—Verdun, en plus d’avoir dirigé le conseil d’administration de la Fondation Champlain-Manoir-de-Verdun.

«J’étais déjà sur différents conseils d’administration, mais lorsque je suis arrivé à Verdun, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour ma communauté et y apporter une valeur ajoutée», raconte le Verdunois. Il a par ailleurs amené plusieurs de ses étudiants à Verdun pour y établir leur commerce.

Dans son allocution, M. Chapdelaine remercie les personnes qui ont mis en place le gala des Grands Verdunois. «Ces gens sont vite devenus des modèles pour moi. Quelle belle initiative. Ils font vraiment une différence. Je me suis même demandé si j’étais pour être à la hauteur», déclare-t-il, avec émotion.

Ses rayonnements à l’extérieur de l’arrondissement sont aussi nombreux. Il a été dirigeant du conseil d’administration du Centre Entrepreneurship des universités HEC, la Polytechnique et l’Université de Montréal. Claude Chapdelaine a aussi été consultant senior pour la Chambre de commerce Canada-Chine.

Un ex-politicien récompensé

La seconde personne à être nommé Grand Verdunois 2021 est l’ancien maire de Verdun, Claude Trudel. Il est aussi l’auteur de deux livres, son plus récent étant «Une histoire du ministère de la Culture 1961-2021».

Claude Trudel reste surtout connu dans sa communauté pour sa carrière politique. «Du bureau du premier ministre en 1970 au comité exécutif de la ville de Montréal en 2012, en passant par l’Assemblée nationale en 1985 et la mairie de Verdun en 2005, j’ai consacré plus de 40 ans de ma vie au service de mes concitoyens», résume-t-il.

Claude Trudel a été chef du cabinet adjoint du premier ministre Robert Bourassa pendant cinq ans entre 1970 et 1975 et sous-ministre des Affaires culturelles de 1975 à 1979. L’ex-politicien a également été le député libéral de Bourget à l’Assemblée nationale. À Montréal, M. Trudel a été membre du comité exécutif de la Ville et responsable de la sécurité publique.

«J’ai toujours été un citoyen engagé qui tentait de faire de son mieux et de répondre présent à l’appel du service de l’État et de ses concitoyens, mentionne-t-il. Cet engagement fait partie de mon ADN et je l’ai porté avec fierté et enthousiasme. Vous me dites ce soir que j’ai pris la bonne décision et que je n’ai pas trop mal réussit.»

Le gala des Grands Verdunois a également remis le Prix Hommage Carrière au Dr Serge Tohmé qui est connu de la communauté pour son dévouement dans le domaine de la santé. Il est impliqué dans la Fondation de l’Hôpital de Verdun depuis 2009 (aujourd’hui Fondation Santé Urbaine).

Au sein du comité, Dr Thomé se charge d’attribuer les dons aux différentes institutions de santé du territoire desservi par le CIUSSS Centre-Sud. Il admet que l’intérêt du patient est toujours sa priorité et il a vanté cet aspect humain qui est intégré dans les soins de santé à l’Hôpital de Verdun.

Deux Verdunois, déclarés ex aequo par le jury, ont remporté le prix de la Personnalité d’affaires 2020-2021. Il s’agit du propriétaire de Librairie de Verdun, Philippe Sarrasin, ainsi que Tommy Bouillon, président de Maçonnerie Gratton. Ce dernier est le co-inventeur d’une récente technologie qui permet de réutiliser les briques à même un chantier.