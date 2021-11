Capitaine mitaine: équiper les élèves dans le besoin pour l’hiver

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CCSMB) lance l’initiative Capitaine mitaine afin de procurer aux élèves dans le besoin des accessoires hivernaux pour jouer dehors lors des journées froides.

Ce projet est né après qu’une directrice d’école ait témoigné à la CCSMB que des élèves issus de familles défavorisées n’étaient pas vêtus des essentiels pour jouer à l’extérieur durant l’hiver.

Pour remédier à la situation, une campagne de sollicitation a été déployée auprès d’entreprises et de fondations pour recueillir des vêtements d’extérieurs ou des dons en argent. Près de 1000 tuques, mitaines, gants, foulards et cache-cous neufs ont été distribués dans 31 écoles primaires et 5 écoles secondaires du territoire desservi par la CCSMB. Parmi les donateurs importants, on compte les entreprises Télus, Boutiques Cléments et Énergir.

Archives Métro

«Cette initiative arrive à point alors que nous savons que plusieurs élèves issus de milieux défavorisés ne sont pas toujours habillés chaudement lorsqu’ils jouent à l’extérieur», indique par communiqué de presse la directrice du Service des ressources éducatives de la CSSMB, Stéphanie Lapointe. Jumelé au travail extraordinaire des organismes communautaires intervenant auprès des familles, Capitaine Mitaine permet d’offrir un petit plus qui fait toute la différence pour ces jeunes.»

Les entreprises, fondations et organismes peuvent participer à ce projet en remettant un don en argent ou des accessoires neufs pour l’extérieur. Pour ce faire, composer le 514 855-4500 au poste 4648.

