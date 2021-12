Un jeune de Verdun brille au cinéma québécois

Un jeune résident de Verdun, Antoine Bergeron, a interprété le rôle de Junior dans le film québécois L’Arracheuse de temps. Bien que le jeune acteur ait déjà joué dans d’autres films ou séries télévisées, c’est la première fois qu’il incarne un personnage de deuxième rôle.

«C’était la première fois que je jouais dans un grand film», lance d’emblée le jeune acteur. Le film a été scénarisé par Fred Pellerin et réalisé par Francis Leclerc. L’histoire raconte celle du jeune Fred qui est inquiet de sa mort prochaine. Sa grand-mère Bernadette tente de le rassurer en lui racontant comment la Mort est disparue du village de Saint-Élie-de-Caxton, après qu’un éclair ait frappé le pommier de l’église, laissant présager un malheur.

Le personnage qu’interprète Antoine fait partie de la famille de madame Gélinas, une famille de 472 enfants. «Junior, il est curieux, mais pas très poli», décrit le comédien. Il n’a pas trouvé ardu de se mettre dans la peau du personnage, comme il a lui-même ce petit côté curieux.

Le Verdunois a adoré le film et pas seulement parce qu’il se voyait à l’écran. «C’est vraiment un coup de cœur des films que j’ai écoutés. Ça représentait bien le conte et l’on sentait l’ambiance de Fred Pellerin. Ça me faisait penser à des films que j’aime beaucoup comme Harry Potter», relate le jeune acteur.

Antoine Bergeron devait se lever aux petites heures du matin pour aller tourner, mais cela ne l’incommodait pas du tout. Il avait hâte d’arriver sur le plateau de tournage. Une fois sur place il allait se faire maquiller, costumer et coiffer. D’ailleurs, on lui a coupé les cheveux pour lui faire un monosourcil, ce qui amusait Antoine. Ensuite, il répétait son texte une dernière fois, puis il était prêt pour jouer ses scènes.

Je me sentais chez moi dans les tournages. Je m’amusais comme un petit fou. Antoine Bergeron

L’acteur aimait beaucoup l’ambiance sur le plateau de tournage. Une fois, on lui a servi une grosse portion de gâteau au chocolat juste avant qu’il doive faire une scène où il était inanimé. Bien que le sucre lui eût procuré beaucoup d’énergie, il est fier d’avoir réussi à rester parfaitement immobile, sans même cligner des yeux.

Préparation

Le personnage de Junior n’avait pas beaucoup de texte, mais il vivait beaucoup d’émotions différentes. Le Verdunois a pris très au sérieux la confiance qu’on lui accordait pour le rôle de Junior. Il a été coaché par la comédienne Ève Lemieux afin d’offrir sa meilleure performance.

Antoine Bergeron est passionné de cinéma. «Il existe un nombre maximal d’heures pour qu’un enfant puisse être sur le plateau. Quand il atteignait cette limite, il voulait rester absolument pour voir comment ça se passait», raconte sa maman, Marie-Eve Brunet Kitchen.

Cette expérience de cinéma a été très formatrice pour Antoine Bergeron. Il a fait des rencontres importantes pour lui comme celles de Fred Pellerin et de Francis Leclerc. «Ce sont des personnes qui m’inspirent beaucoup comme Francis parce qu’il m’encourage à réaliser mes rêves», explique l’acteur.

Comme Antoine désire être réalisateur un jour, il écrit déjà des idées de films et des storyboard, ce document qui planifie les besoins artistiques et techniques des plans qui constituent un film. Avec Francis Leclerc, ils se sont échangé des storyboard et ils en ont discuté. Un partage précieux pour Antoine qui semble avoir trouvé sa voie.

«C’est L’Arracheuse de temps qui m’a donné envie de devenir réalisateur. Avant je ne savais pas trop ce qu’était un réalisateur », mentionne le Verdunois. Il rêve aussi de continuer à être acteur et il aimerait écrire ses propres scénarios de film.

L’acteur de neuf ans souhaite encourager d’autres jeunes à tenter le coup dans des rôles au cinéma ou à la télévision. Il espère que son expérience aura su inspirer certains jeunes prodiges qui hésitent à tenter leur chance au cinéma ou à la télé.